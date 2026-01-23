Akıllı şehirler ve kentsel mobilite Gebze'nin ev sahipliğinde konuşuldu - Son Dakika
Akıllı şehirler ve kentsel mobilite Gebze'nin ev sahipliğinde konuşuldu

23.01.2026 11:39  Güncelleme: 11:42
Gebze Belediyesi, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Başkanlık Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda akıllı kent uygulamaları ve düşük karbonlu ulaşım çözümleri ele alındı.

Gebze Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi (CSCUM) Başkanlık Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, farklı ülkelerden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Toplantıda; akıllı kent uygulamaları, kentsel hareketlilik stratejileri ve düşük karbonlu ulaşım çözümleri ele alındı.

Şehirlerin daha yaşanabilir ve çevreci bir yapıya kavuşması adına atılacak adımların değerlendirildiği oturumlarda, düşük karbonlu ulaşım politikalarının yaygınlaştırılmasının önemine işaret edildi.

Katılımcılar, yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyim paylaşımının kentlerin gelişimine katkı sunacağı görüşünü paylaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

