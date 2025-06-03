Gebze Belediyesi'nden Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gebze Belediyesi'nden Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği

Gebze Belediyesi\'nden Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği
03.06.2025 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklar, camiler ve yolları kapsamlı bir şekilde temizliyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü, mezarlıklarda temizlik ve ot biçme işleri yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü Pelitli Mezarlığı'nda asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Camilerde de hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklar, camiler ve yolları kapsayan kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve ot biçme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların bayramda ziyaret edeceği mezarlıkların bakımlı ve düzenli hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında tüm mezarlık alanlarında genel temizlik yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ise Pelitli Mezarlığı'nda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan asfaltlama sayesinde mezarlık içerisindeki yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Temizlik işleri müdürlüğü de bayram öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe genelindeki camilerde yapılan temizlik sayesinde vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadet etmeleri sağlandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bayram süresince de vatandaşların huzuru için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Pelitli, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi'nden Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 05:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nden Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.