Gebze Belediyesi\'nden Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği

Gebze Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklar, camiler ve yolları kapsayan kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve ot biçme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların bayramda ziyaret edeceği mezarlıkların bakımlı ve düzenli hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında tüm mezarlık alanlarında genel temizlik yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ise Pelitli Mezarlığı'nda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan asfaltlama sayesinde mezarlık içerisindeki yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Temizlik işleri müdürlüğü de bayram öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe genelindeki camilerde yapılan temizlik sayesinde vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadet etmeleri sağlandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bayram süresince de vatandaşların huzuru için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. - KOCAELİ