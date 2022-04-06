Gebze Belediyesi'nin nisan ayı meclisi yapıldı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'nin nisan ayı meclisi yapıldı

06.04.2022 10:25
Gebze Belediyesi'nin nisan ayı meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen mecliste, encümen ve komisyon üyelikleri yapılan oylamalarla belirlendi. Meclisteki konuşmasında, devam eden çalışmalara değinen Zinnur Büyükgöz, "Eskihisar kale çevresi, İlyasbey Halk Sağlığı Merkezi devam ediyor. Hünkar Çeşmesi proje etabını biz hazırladık, restorasyon bedelini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Akaryakıt ihalesinde ekonomik kaybımız söz konusu değil. Normalde mevzuat yüzde 10'a kadar doğrudan temin veriyor bizim bu temin miktarlarımız yüzde 6,5 oranlarında. O yüzden bu konuda gönlümüz rahat. Geri dönüşüm atıklarını kaynağında araştırmaya teşvik etmek için, hanelerden geri dönüştürülebilir atık toplanacak. Belli bir kilogram başına kartına (artı kart) para yükleyeceğiz, geri dönüşüm miktarını azaltmış olacağız. Hanelere katkı sağlanacak. Bu kart için 2-3 bankadan teklif aldık, en iyi hangi banka teklif verirse onunla protokol yapıp, ilk etapta Gebze'deki ailelere 3-4 milyonluk katkı sağlanması bekleniyor" dedi.

Artı Kart projesi için protokol yapılmasında Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e yetki verilmesine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi'nin nisan ayı meclisi yapıldı
Gebze Belediyesi'nin nisan ayı meclisi yapıldı

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Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Nisan, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi'nin nisan ayı meclisi yapıldı - Son Dakika


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