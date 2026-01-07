Gebze Belediyesi'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Gebze Belediyesi'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

Gebze Belediyesi\'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı
07.01.2026 17:19  Güncelleme: 17:24
Gebze Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. Törende belediye başkanı ve sendika başkanı, çalışan haklarının korunması ve hizmet kalitesinin artırılması adına önemli adımlar atıldığına vurgu yaptı.

Gebze Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) için imzalar atıldı.

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya katıldı. Görüşmelerin ardından hazırlanan sözleşmeye imzalar atıldı.

Törende konuşan Şube Başkanı Mehmet Gökkaya, belediye yönetiminin çalışan haklarının korunması ve personelin en iyi şartlardan faydalanabilmesi adına sürece yapıcı yaklaştığını belirterek, "İmzalanan sözleşmenin tüm üyelerimize ve belediye memurlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Çalışanlarımızın geleceği adına önemli bir anlaşmaya imza attık. Sözleşmenin, belediyemizin hizmet kalitesini artırmasına katkı sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

