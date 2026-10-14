Gebze Belediyesinin 2027 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla 9,3 milyar liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Gebze Belediyesinin 2027 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla 9,3 milyar liraya çıkarıldı

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Gebze Belediyesinin 2027 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla 9,3 milyar liraya çıkarıldı
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Gebze Belediyesinin 2027 bütçesi mecliste oy çokluğuyla kabul edildi; bütçe 6,5 milyar liradan 9,3 milyar liraya çıkarıldı. Böylece bütçede 2,8 milyar liralık, yaklaşık yüzde 43'lük artış planlandı.

Gebze Belediyesinin 2027 yılı bütçesi, 6,5 milyar liradan 9,3 milyar liraya yükseltilerek mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Selamet Güner başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilen 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşüldü. 2026 yılı için 6,5 milyar lira olarak belirlenen bütçenin, 2027 yılında 9,3 milyar liraya çıkarılması öngörüldü. Böylece bütçede 2,8 milyar liralık, yaklaşık yüzde 43'lük artış planlandı. Bütçe tasarısı, görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste ayrıca 2025-2029 Stratejik Plan Revizyon Taslağı, 2027 Mali Yılı İdare Performans Programı Taslağı ve 2027 yılı ücret tarifelerine ilişkin komisyon raporları ele alındı. Söz konusu maddeler de oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının sonunda bir sonraki meclis oturumunun 3 Kasım 2026 Salı günü saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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