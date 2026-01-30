Gebze\'de "41 Genç" projesinde 11. dönem başladı

Gebze'de yürütülen "41 Genç" projesinin 11. dönemi, öğrencilerin kampüsteki ilk dersiyle başladı.

Gebze Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde yürütülen projeye, ilçedeki 23 farklı liseden seçilen 41 öğrenci katılıyor. Programın ilk gününde bir araya gelen öğrenciler, üniversite atmosferini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde; depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka, biyomühendislik, nanoteknoloji, uçak mühendisliği ve siber güvenlik gibi günümüzün ve geleceğin dünyasını şekillendiren konular ele alınıyor.

Gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve teknoloji okuryazarlığını artırmayı hedefleyen proje, akademik derslerin yanı sıra mentörlük desteği, proje yazma eğitimleri, kültürel etkinlikler ve gençlik kampları ile öğrencilere çok yönlü bir gelişim süreci sunuyor. - KOCAELİ