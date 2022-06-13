Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi - Son Dakika
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Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi

13.06.2022 13:07
Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 720 çocuk sünnet edildi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 720 çocuk sünnet edildi.

Toplu sünnet etkinliğine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, aileler ve çocuklar katıldı.

Programda konuşma yapan Zinnur Büyükgöz, "Geçen sene 457 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bu sene 720 çocuğumuzun kaydını gerçekleştirdik, şölenimize davet ettik. Bu şölenin çocuklarımıza ve ailelerine unutulmaz bir anı olmasını temenni ediyoruz. Kur'an- Kerim tilavetiyle, maskotlarla, jonglör gösterileriyle, konserle, ikramlarımızla hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatacağız inşallah. Kıymetli misafirler, bu şölen, çocuklarımıza adanmış etkinliklerden biri. Gün boyu devam edecek şölende sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - KOCAELİ

Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi
Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi
Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi
Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi
Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'de 720 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

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