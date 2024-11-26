Gebze'de Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Gebze'de Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması Düzenlendi

Gebze\'de Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması Düzenlendi

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, aileler ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla yaratıcı yiyecek tasarımları sergiledi.

26.11.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Gebze'de bir ilkokulda "Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya katılan velililer hünerlerini sergiledi.

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kroman Çelik İlkokulu'nda "Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması" düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okul idarecileri ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreninde, dereceye giren katılımcılara hediyeleri takdim edildi.

Açıklamalarda bulunan Zinnur Büyükgöz, "Ülkemiz ekmek israfında yüzde 60 oranında bir iyileşme yaşadı. Günlük 13 milyon olan ekmek israfı bugün 5 milyona inmiş durumda. Bu başarıda kurumlarımızın işbirliğiyle üretilen farkındalık projelerinin etkisi çok büyük. Sıfır Atık'ta öncü işlere imza atan bir belediye olarak ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle beraber Gebze'de ekmek israfına 'dur' diyeceğiz. İsrafın önüne geçmek üzere farkındalık oluşturacak bu yarışmaya katılan siz değerli vatandaşlarımızı, jüri üyelerimizi kutluyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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