Gebze\'de İmar Uygulama Süreci Tamamlandı

Yerel

Gebze'de bu yıl 10 milyon 910 bin metrekare alanın imar uygulaması tamamlanarak, 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün çalışmalarıyla ilçedeki mülkiyet sorunu ortadan kaldırıyor. Başkan Büyükgöz'ün öncülüğünde 2024 yılı içerisinde 10 milyon 910 bin metrekare (1091 hektar) alanın imar uygulaması tamamlanarak, 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edilmiş oldu.

Yenikent Hizmet Kompleksi Projesi ve Altın Karınca Şehircilik Ödülü ile de hizmet kalitesi taçlanan Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılında ayrıca 299 milyon 889 bin 616 TL karşılığında 46 milyon 691 bin 995 metrekare kamulaştırma ve satın alma işlemi de gerçekleştirildi. - KOCAELİ