Gebze'de yapılacak Kuyumcular Çarşısı için geri sayım başladı - Son Dakika
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Gebze'de yapılacak Kuyumcular Çarşısı için geri sayım başladı

Gebze\'de yapılacak Kuyumcular Çarşısı için geri sayım başladı
22.06.2026 17:13  Güncelleme: 17:14
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent merkezinde planlanan Kuyumcular Çarşısı'nın ihale sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ve birkaç ay içinde inşaat çalışmalarının başlayacağını açıkladı. 19 dükkan ve bir büfeden oluşacak proje, modern mimarisiyle esnaf ve vatandaşlara katkı sağlayacak.

Gebze'de yapımı planlanan Kuyumcular Çarşısı projesinde inşaat çalışmalarının birkaç ay içerisinde başlayacağı bildirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent merkezinde hayata geçirilecek projeye ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir planlama aşamasında olan yatırımın ihale sürecinin kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yeni Kuyumcular Çarşısı'nın 19 dükkan ve bir büfe kapasitesiyle hizmet vereceğini açıklayan Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Üzerinde bulunduğumuz Kuyumcular Çarşısı diye adlandırdığımız bu alanın ihalesini yakın bir gelecekte bitireceğiz. Kazı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde imalatlarını gerçekleştirmiş olacağız. Metro çalışmalarının belirli bir aşamaya gelmesini bekledik çünkü bu alanda metro şantiye binaları bulunuyordu. Şimdi onlar kaldırıldı ve temizlendi. Artık çalışmamıza engel bir durum kalmadı. Birkaç ay içerisinde fiili çalışmalara başlayarak hızlı bir üretim süreci gerçekleştireceğiz. Şimdiden Gebze'mize hayırlı uğurlu olsun."

Projenin hem esnafa hem de vatandaşlara önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Büyükgöz, modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkati çekecek çarşının kent merkezine değer katacağını bildirdi.

Büyükgöz, yeni çarşının yalnızca ticari bir alan olmayacağına işaret ederek, "Nitelikli bir alan olacak, nitelikli bir hizmet sunacak ve gerçekten de hayatı kolaylaştıran bir çözüm parçası olacak" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de yapılacak Kuyumcular Çarşısı için geri sayım başladı - Son Dakika

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