Gebze\'de servisçi esnafıyla bir araya gelen Büyükakın, yol yapımını takip edecek

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Gebze'de servisçi esnafıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kuzey Marmara Otoyolu'ndan GOSB'a uzanacak olan yolun yapılmasının takipçisi olacağız. O zaman trafik akışı şehrin dışına taşınacak ve hem bölge halkı hem de esnafımız rahatlamış olacak" dedi.

Program, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Gebze Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Esnaf ile sürekli istişare halde olduklarını söyleyen Başkan Tahir Büyükakın, "Sürekli temas halindeyiz. Belediye halkın ihtiyaçlarını karşılamak için var. Şenol kardeşim sizlerin derdiyle dertleniyor, sabah akşam bizleri arıyor. 'Şu yolda şöyle bir sıkıntı var, şu kavşakta böyle bir sorun var' diyor. Biz de onunla sürekli temas halinde olduğumuz için meseleleri hızlıca sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki yollarda GOSB kavşağına kadarki kısım yapıldı. Ondan sonra Şekerpınar'a doğru olan kısmın yapılması lazım. O bölgenin de ciddi bir trafik yükü var. Proje ve planlarını hazırladık" dedi.

Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (KMO) GOSB'un olduğu bölgeye bir bağlantı yolu projemiz var ki sadece o alanın kamulaştırılması 5 milyar TL tutardı. Zinnur Bey ile geçtiğimiz 5 yıl boyunca buranın üzerine çalıştık. Buraların imar uygulamalarını yaptık. Bundan sonra bu çalışmamızı bakanlığa sunarak Kuzey Marmara Otoyolu'ndan GOSB'a uzanacak olan yolun yapılmasının takipçisi olacağız. O zaman trafik akışı şehrin dışına taşınacak ve hem bölge halkı hem de esnafımız rahatlamış olacak"

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz ise "Servisçi esnafımızın GOSB kavşağı problemi çözüldü ve şehrin diğer ana omurgası niteliğindeki kavşaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Gebze'mizde şu an 35 sene öncesinin elektrik altyapısının yer altına alınmasından kaynaklanan kazı çalışmaları var. Yapılan bu çalışmalar ve master planının devreye girmesiyle beraber Gebze'miz rahatlamış olacak. Tüm bu çalışmalardan ve gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ