Gebze\'de Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde Sahiplendirme İşlemleri Başladı

Yerel

Gebze'de hizmete açılan Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavileri tamamlanan sokak hayvanları, internet sitesi üzerinden alınan başvurularla sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

Deneyimli veteriner hekimler denetiminde hayvanların kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve rehabilitasyon gibi tüm bakımlarının yapıldığı Gebze Belediyesi'nin Pelitli'de hizmete açtığı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni yuva da bulunuyor.

Hayvan sahiplenme şartlarına uygun olan vatandaşların talepleri ULAKBEL sistemi üzerinden Veteriner İşleri Müdürlüğüne iletiliyor. Vatandaşlar sahiplenmek istedikleri hayvanın türünü, ırkını, cinsiyetini, yaşını seçerek taleplerine en yakın hayvan ile eşleştiriliyor. Eşleştirme sonrası hayvanın onay fotoğrafı vatandaşa iletilerek sahiplendirilme tarihi veriliyor. Randevu üzerine Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen vatandaşlar sahiplenme formunu doldurarak işlemlerini tamamlıyor. - KOCAELİ