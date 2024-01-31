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Gebze'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Süt Ürünleri Tespit Edildi - Son Dakika
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Gebze'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Süt Ürünleri Tespit Edildi

Gebze\'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Süt Ürünleri Tespit Edildi

Gebze'de bir markette yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş onlarca süt ürünü tespit edildi. Aralarında 2,5 ay geçmiş olan ürünlerin de bulunduğu belirtildi.

31.01.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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Gebze'de bir markete denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarih geçmiş onlarca süt ürünü tespit etti. Aralarında son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerinin de bulunduğu bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette yaptığı denetimde, birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Ürünlerin arasında, son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerinin bulunduğu da belirlendi. Ürünleri raflardan toplayan ekipler, söz konusu markete yönelik tutanak hazırladı. Toplanan ürünler zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayetlerini bildirmelerini istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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