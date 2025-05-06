Gebze'de Tarihi ve Spor Yatırımlarıyla Sessiz Devrim - Son Dakika
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Gebze'de Tarihi ve Spor Yatırımlarıyla Sessiz Devrim

Gebze\'de Tarihi ve Spor Yatırımlarıyla Sessiz Devrim

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin tarihi ve turizm konseptine vurgu yaparken, spor alanında sağlanan gelişmeleri de aktardı. Hannibal'ın mezarını turizme açacaklarını ve Hünkar Çayırı'na dijital müze yapacaklarını duyurdu.

06.05.2025 15:13  Güncelleme: 15:15
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin sadece sanayiyle değil, tarihiyle de ön plana çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kentin tarihi de var. Hannibal'ın mezarına gidecek olan yolu açtık. Hannibal'ın anıt mezarını turizme açacağız. Hünkar Çayırı'na da dijital müze yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilerle bir araya gelerek, projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte güzel gelişmelerin yaşandığını söyleyen Büyükgöz, Kocaeli spor'un da Süper Lig'e, Gebzespor'un da 2. Lig'e yükselmesinin mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.

"Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor"

Gebze Belediyesi olarak kurdukları voleybol takımının 4 yılda Efeler Ligi'ne yükseldiğini belirten Başkan Büyükgöz, spor yatırımlarına değindi. Büyükgöz, "2019 yılında alt yapıda günlük 7 bin 500 çocuğumuzun spor yapma imkanı vardı. Bugün alt yapıda ise 75 bin çocuğumuz spor yapma imkanına kavuştu. Spor tesislerimizin sayısı da arttı. Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor. Bunu anlamak isteyenler de istemeyenler de bir gün çok iyi anlayacaklar" dedi.

"Açılışa vereceğimiz masrafı başka bir hizmet için kullandık"

Zinnur Büyüköz, planlı bir şehir modelini ortaya koyacaklarını vurgulayarak, "Bizden önce kurumlarda bir yarış vardı. Biz göreve geldikten sonra eşgüdümlü olarak çalışır hale geldik. Elimizi taşın altına koyduk. 213 tane eser ve hizmeti Gebze'ye kazandırdık ama hiçbirine temel veya açılış töreni yapmadık. Açılışa vereceğimiz masrafı başka bir hizmet için kullandık" diye konuştu.

"2 milyar TL kamulaştırma bedeli harcadık"

43 okulun, 23 caminin mülkiyet sorunu çözdüklerini kaydeden Başkan Büyükgöz, "Bunu yapmak için 2 bin 600 kişiden kamulaştırma yaptık. 2 milyar TL kamulaştırma bedeli harcadık. Gençliğe hizmet etmek için bunu yaptık. İmar çalışmalarını tamamladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışını yoktu. Gebze çıkışı kamulaştırma yüksek olduğu için ihaleden çıkarılmış. 15 milyar TL kamulaştırma bedeli olmadan bunu yaptık. Aksilik olmazsa bu ay veya önümüzdeki ay bu yolu ihalesi olacak. Bu yol bu kentin aort damarı. 677 kilometre yol açma durumu ile karşı karşıyayız. Bunu önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediyesi ile yapacağız" şeklinde konuştu.

"Hünkar Çayırı'na dijital müze yapacağız"

Gebze'nin sanayi ile anıldığını dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Anibal Kavşağı'na 'Gebze tarih ve turizm kenti' tabelasını astık. Bu kentin tarihi de var. Hannibal'ın mezarına gidecek olan yolu açtık. Hannibal'ın anıt mezarını turizme açacağız. Hünkar Çayırı'na da dijital müze yapacağız. Sarnıç, su dolabı, tarihi hamam restorasyonu yapılacak. Kervansaray ile ilgili de hayli bir yol aldık. Millet bahçesi yakında hizmete girecek. Cumaköy mesire alanının ikincisi de Pelitli'de hayata geçireceğiz" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Tarihi ve Spor Yatırımlarıyla Sessiz Devrim - Son Dakika

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