Gebze’de yaz akşamları sinemayla renklendi

Gebze'de yaz akşamlarını renklendiren "Mahallemde Sinema Var" etkinliği yoğun katılımla başladı. Açık hava sinemasında bir araya gelen çocuklar ve aileleri, "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmini izleyerek keyifli yaz akşamı geçirdi.

Gebze Belediyesi'nin, yaz akşamlarını renklendiren Mahallemde Sinema Var etkinliği, Beylikbağı Mahallesi Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda yoğun katılımla başladı. Ailelerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği programda, sevilen animasyon filmi Rafadan Tayfa Kapadokya açık havada izleyiciyle buluştu. Çocuklar, aileleriyle birlikte açık havada sinema izlemenin keyfini yaşarken, mahalle sakinleri de yaz akşamını komşularıyla birlikte geçirme fırsatı buldu.

Film gösterimi öncesinde etkinlik alanını dolduran vatandaşlara Gebze Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edildi.

"Yaz boyunca farklı mahallelerde hemşehrilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz"

Programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Büyükgöz, "Mahallelerimizi sadece hizmetlerle değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin aynı ortamda keyifle vakit geçirmesi bizler için çok kıymetli. Yaz boyunca farklı mahallelerde hemşehrilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından başlayan Rafadan Tayfa Kapadokya gösterimi, özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Kahkahaların eksik olmadığı film gösteriminde aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli bir yaz akşamı yaşadı.