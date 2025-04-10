Gebze\'de Yeni Mesire Alanı Projesi Hızla Devam Ediyor

Gebze Belediyesi tarafından Cumaköy Mesire Alanı'nın ardından ikinci büyük mesire alanı olarak planlanan Pelitli Damgatepe Mesire Alanı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların aileleriyle doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceği yeni mesire alanında, imalat çalışmaları hız kazandı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Cumaköy Mesire Alanı'nı tamamlayarak siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunduk ve büyük teveccüh gördük. Şimdi ise Pelitli Damgatepe Mesire Alanı'nı, Cumaköy'den daha fonksiyonel şekilde, ailelerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz, dinlenebileceğiniz bir alan olarak hizmetinize sunacağız. Şimdiden Gebze'mize hayırlı olsun" dedi.

Piknik alanları, spor sahaları, basketbol ve voleybol alanları, yürüyüş parkurları, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, ibadethane, 70 araçlık otopark, tuvalet ve diğer sosyal donatı alanlarının yer alacağı Pelitli Damgatepe Mesire Alanı, 113 bin 500 metrekare alan içerisinde konumlanacak. - KOCAELİ