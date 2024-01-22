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Gebze'deki İlkokul Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Kıyafetleri Sergisi - Son Dakika
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Gebze'deki İlkokul Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Kıyafetleri Sergisi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir okulda düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafet ve kostümleri sergiledi. Miniklerin heyecanına öğretmenleri de ortak oldu.

Gebze\'deki İlkokul Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Kıyafetleri Sergisi
22.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:26
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafet ve kostümleri sergiledi.

Gebze'deki özel bir okul, ilkokul öğrencilerine geri dönüşüm bilincini aşılamak ve sıfır atık farkındalığı oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet ve kostüm üretti. Atık karton, gazete, plastik, alüminyum ve benzeri malzemeler; demir adam, astronot kostümü ve etek oldu. Birbirinden farklı kıyafet ve kostümleri giyen minikler renkli görüntüler oluşturdu. Miniklerin heyecanına öğretmenleri de ortak oldu.

"Çocukların sadece tüketen değil üreten bireyler olmasını amaçlıyoruz"

Çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılamak istediklerini söyleyen Okulun Halkla İlişkiler Müdürü Sevinç Aker, "Bu projede çocukların sadece tüketen değil üreten bireyler olmasını hedefliyoruz. Çocukların farkındalıklarını artırmaya hedefledik. Poşetlerden de kıyafet yapılabileceğini, kartonlardan yine kıyafet yapılabileceğini keşfetmelerini amaçladık. Böylece çocuklar hayal dünyalarını geliştirdiler, aynı zamanda farkındalık oluşturulmuş oldu. Kartonlardan robot oldular, kartonlardan asker oldular, aynı zamanda poşetlerden prenses oldular. Ebeveynler de destek oldu. Sadece çocukların üretimi değil anne, baba ve çocukların aile olarak bir şey üretmelerini amaçladık. Çocuklar bunları yaparken keyif aldılar. Bir ürün çıkarabilmenin hazzını yaşattık onlara" dedi.

"Birey olmayı kazanmaları için bu tarz bir etkinlik yapmayı planladık"

Okulun Müdür Yardımcısı Özlem Karagül ise "Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin yanı sıra toplumda birey olmayı kazanmaları için bu tarz bir etkinlik yapmayı planladık. Geri dönüşümü okulumuzda kazanım olarak sürekli hale getireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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