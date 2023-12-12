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Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çatı İmalatı Tamamlandı - Son Dakika
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Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çatı İmalatı Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çatı imalatı tamamlandı. Merkezde engelli vatandaşlar günlük yaşam becerileri kazanacak ve özel yeteneklerini sergileyebilecekler.

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Çatı İmalatı Tamamlandı
12.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 13:06
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Yıl sonunda kaba inşaatı tamamlanması hedeflenen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çatı imalatı gerçekleştirildi. Çok yönlü merkezde hem engelli vatandaşlar günlük yaşam becerileri kazanacaklar hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi inşasında hummalı çalışma devam ediyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için inşa edilen yapı, hem engelli vatandaşların günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olacak. Kaba inşaatının yıl sonunda tamamlanması planlanan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde birinci katın tuğla imalatı ile yapının çevre istinat perde imalatları devam ediyor. Çatı imalatının yapıldığı projede G blokta yarı grobeton döküldü. H bloktaki çalışmalar ise tamamen bitirildi.

Yapının 2 bin 930 metrekare olarak planlanan zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. 2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan-engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çatı İmalatı Tamamlandı - Son Dakika
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