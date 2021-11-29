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Gebze'ye oto pazarı açıldı - Son Dakika

Gebze'ye oto pazarı açıldı

29.11.2021 09:53
Gebze'ye oto pazarı açıldı

Gebze Belediyesi tarafından kurulan oto pazarı hizmet vermeye başladı.

Gebze Belediyesi tarafından kurulan oto pazarı hizmet vermeye başladı.

Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ve haftanın belirli günlerinde vatandaşları pazar alışverişinde ağırlayan alanda artık, her hafta pazar günleri oto pazarı kurulacak. Çeşitli otomobil markalarının da araçlarını tanıttığı Mevlana oto pazarının ilk gününde oto tuningcilerin gerçekleştirdiği drift şovlar ilgiliyle izlendi.

Kapalı pazaryerini başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, oto pazarını dolaşan vatandaşlar ve oto satıcılarıyla bir süre sohbet etti.

Törende konuşan Büyükgöz, "Bölgemizde böyle bir ihtiyacın varlığını gözlemliyorduk. Bu pazar alanı sadece cuma günleri sebze pazarı olarak hizmet veriyordu. Güneşten, yağmurdan korunacak şekilde, alıcı ve satıcı kardeşlerimizi buluşturacak bu oto pazarımızı bugün sizlerin katılımıyla hizmete almış olduk. İnşallah alıcı kazanır, satıcı bereketini görür. Bu alanda ilerleyen günlerde bir etkinlik daha başlatacağız" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Otomobil, mevlana, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gebze'ye oto pazarı açıldı - Son Dakika


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