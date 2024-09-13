Gece Denetimi: Müdür Bilici Kuruluşları İnceledi

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, gece geç saatte müdürlüğe bağlı çocuk kuruluşlarında denetim yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve beraberindeki ekip gece saat 02.00'da İl Müdürlüğüne bağlı ve çocukların kaldığı kuruluşlara habersiz ve kapsamlı bir denetim yaptı.

Hassas guruplara yönelik verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler de, fiziksel koşullar, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı.

Müdür Hasan Bilici, eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınması için çalışmalara devam edildiğini aktardı. - ADIYAMAN