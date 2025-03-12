Gece Kartalları Tekirdağ'da Güvenliği Sağlıyor

Gece Kartalları Tekirdağ'da huzur ve güvenlik için görevde

TEKİRDAĞ - "Gece Kartalları" olarak bilinen gece bekçileri, Tekirdağ'da asayiş uygulamalarıyla kentin huzur ve güvenliğine önemli katkılarda bulunuyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilçedeki mahalle ve sokaklarda uygulama yapan bekçiler, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Yaya olarak görev yapan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak dolaşarak görevlerini yerine getiriyor. Ramazan ayında da görevlerini titizlikle sürdüren bekçiler, silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisine sahip. Bu yetkileriyle, bölgelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurarak, incelemelerde bulunuyorlar.

Gece bekçilerinin bu çalışmaları, Tekirdağ'da güvenliğin artırılmasına ve vatandaşların huzur içinde yaşamasına katkı sağlıyor.