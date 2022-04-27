Geçici Barınma Merkezi Talas'ta 2.5 yıl öncesinde yapıldı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin 2022 yılı sonuna kadar sokak hayvanları için geçici barınma merkezi yapmak zorunda olduklarını hatırlatarak bunu 2,5 yıl öncesinden yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği' programına katılan Başkan Yalçın, program sonrası yaptığı değerlendirmede birçok işi önlerine sorun olarak gelmeden hallettiklerini ifade ederek, "Sokak hayvanları için 26 Ekim 2019 tarihinde Talas Patievini hizmete açtık. O tarihten bu yana burada binlerce can dostumuzun barınma ihtiyaçlarını karşıladık, tedavilerini yerine getirdik. Bine yakın köpeği de sahiplendirdik. Son derece doğal ortama sahip toplam 7 bin m alana kurulu Talas Pati Evimizdeki canlar mutlu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi yapılan bir kanun değişikliği ile nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin sokak hayvanları için geçici barınma merkezi yapması zorunlu hale geldi. Biz bunu 2,5 yıl öncesinden hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin de katılımıyla Ankara'da düzenlenen programa da değinen Başkan Yalçın, hem sokak hayvanlarının hem de toplumun yararına olacak önemli bir seferberlik başlatıldığına işaret ederek, "Ankara'daki programda Bakanımız Sayın Kirişçi'nin hayvan sevgisine yakından şahit olduk. Bir sokak köpeğini sahiplendi ve bu konuyla özel olarak ilgileniyor. Bakanlığın başlatmış olduğu kısırlaştırma seferberliğinin bu manada önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ