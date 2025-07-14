Geçit, "15 Temmuz, aziz milletimizin kahramanlıklarıyla yazılan bir destandır"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde milletimiz, vatanımıza ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimine karşı, canı pahasına destansı bir direniş sergileyerek dünyaya unutulmaz bir ders vermiştir" dedi.

Geçit, mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve bağımsızlığına kasteden hain darbe girişimine karşı, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir direnişe hep birlikte şahit olduk. 15 Temmuz, karanlık gecenin, aydınlık sabahında milletimizin birlik ve beraberliğiyle tarihe kazıdığı kahramanlık destanının adıdır.

Tarihi şan ve şerefle dolu milletimiz 15 Temmuz gecesi kahraman ordumuzun içine yuvalanmış işgalcilerin hainliklerine karşı namus ve şeref müdafaasını hiç çekinmeden ve korkmadan gerçekleştirmiştir.

15 Temmuz'da teslimiyete, bağımlılığa, boyunduruğa ve acziyete en cesur karşılık ise yüce milletimiz tarafından çok sert bir şekilde verilmiştir. O karanlık gecede, tanklara, tüfeklere ve uçaklara karşı sadece imanıyla, yüreğiyle duran kahraman milletimiz; bayrağına, vatanına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve milli iradenin zaferidir. O gece gösterilen kararlılık ve cesaret, milletimizin birliğinin ve gücünün en somut göstergesi olmuştur.

Zaferlerimizi gölgeleyip egemenlik haklarımızı engellemeye kalkışanlara 15 Temmuz şuuruyla, çelik gibi bir iradeyle ve misliyle mukabele edeceğimizi hiç kimse hatırından çıkarmamalıdır. Yüce Milletimizin varlığının en büyük güvencesi, milli birlik ve beraberlik ruhumuzdur.

Bu vesileyle, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü yürekten kutluyor, demokrasimize uzanan her eli kıracak güçlü bir iradeye hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, bu vatan için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı. - MALATYA