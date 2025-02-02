Geçitli Köyü'nde 9. Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Ardanuç'ta düzenlenen "9. Geçitli Köyü Kar Festivali" kapsamında yapılan horon, kızak kayma, çuval yarışı, halat çekme gibi çeşitli etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde bu yıl 9'uncusu düzenlenen geleneksel kar festivali, yoğun katılımla gerçekleşti.

Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen ve Ardanuç Belediyesi tarafındanda desteklenen festivale, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Geçitli Köyü Muhtarı Utku Aksakal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında, horon, kızak kayma, çuval yarışı, halat çekme gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, kar üstünde eğlenceli vakit geçirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Geçitli Köyü Muhtarı Utku Aksakal yaptığı konuşmada, "Burada yalnızca bir festival düzenlemiyoruz, gönül gönüle vererek kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, güzel bir gün geçirmek için toplanmış bulunmaktayız. Sevgili dostlar, bugün burada el ele tutuşarak, yüzyıllardır bir arada yaşama kültürünü asla bırakmayacağımızı ve kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizin asla bozulmayacağı mesajını veriyoruz" dedi.

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen de "Festivaller şehri Artvin'de, 6. ayımı doldurduğum görev yerimde bir festivalle daha tanışmış oldum. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen, destek veren ve katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Her geçen gün artan birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devamını diliyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum." diye konuştu.