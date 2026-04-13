Geçmişin izleri Şehitkamil\'de canlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı, nostaljiye ilgi duyan vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu. Pazar alanını gezen vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de geçmişin izlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Şehitkamil Belediyesi'nin kültürel ve sosyal projeleri arasında yer alan Antika Pazarı, vatandaşlara farklı bir alışveriş deneyimi sunarken, geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Değirmiçem Pazar Yeri'nde kurulan ve kısa sürede büyük ilgi gören pazar, hem koleksiyonerleri hem de geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçileri ağırladı. Pazarda sergilenen birbirinden değerli antika ürünler; eski dönemlere ait ev eşyalarından nostaljik objelere, plaklardan saatlere, el yazması kitaplardan hatıra niteliği taşıyan aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Esnaf ve vatandaşlar mutlu ayrıldı

Özellikle eski dönemlere ait ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi görürken, bazı ziyaretçilerin çocukluk hatıralarını yeniden canlandırdığı gözlendi. Antika meraklıları ise nadir bulunan parçaları koleksiyonlarına katmak için yoğun çaba sarf etti. Esnaf ve katılımcılar da organizasyondan oldukça memnun olduklarını dile getirerek, böyle bir etkinliğin hem kültürel anlamda önemli bir katkı sunduğunu hem de ticari açıdan hareketlilik oluşturduğunu ifade etti. - GAZİANTEP