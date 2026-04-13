Geçmişin izleri Şehitkamil'de canlandı

13.04.2026 17:27  Güncelleme: 17:28
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı, nostaljiye ilgi duyan vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu. Pazar alanını gezen vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de geçmişin izlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Şehitkamil Belediyesi'nin kültürel ve sosyal projeleri arasında yer alan Antika Pazarı, vatandaşlara farklı bir alışveriş deneyimi sunarken, geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Değirmiçem Pazar Yeri'nde kurulan ve kısa sürede büyük ilgi gören pazar, hem koleksiyonerleri hem de geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçileri ağırladı. Pazarda sergilenen birbirinden değerli antika ürünler; eski dönemlere ait ev eşyalarından nostaljik objelere, plaklardan saatlere, el yazması kitaplardan hatıra niteliği taşıyan aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Esnaf ve vatandaşlar mutlu ayrıldı

Özellikle eski dönemlere ait ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi görürken, bazı ziyaretçilerin çocukluk hatıralarını yeniden canlandırdığı gözlendi. Antika meraklıları ise nadir bulunan parçaları koleksiyonlarına katmak için yoğun çaba sarf etti. Esnaf ve katılımcılar da organizasyondan oldukça memnun olduklarını dile getirerek, böyle bir etkinliğin hem kültürel anlamda önemli bir katkı sunduğunu hem de ticari açıdan hareketlilik oluşturduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
