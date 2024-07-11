Gediz Belediye Başkanı LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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Yerel

Gediz Belediye Başkanı LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Gediz Belediye Başkanı LGS\'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Akel, LGS'de dereceye giren Gedizli öğrencileri ödüllendirdi. Başkan Akel, ödül töreninde öğrencilere teşekkür ederek eğitimin önemine vurgu yaptı.

11.07.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Akel, LGS'de dereceye giren Gedizli öğrencileri ödüllendirdi.

Gediz'de LGS'de başarı elde eden öğrenciler için başkanlık makamında düzenlenen ödül törenine, LGS Gediz birincisi Ahsen Toplama, ikincisi Nisa Sazaklıoğlu, üçüncüsü Elif İklim Gümüş, dördüncüsü Ahmet Mert Tekin ve aileleri katıldı.

Başarılı öğrencilere teşekkür ederek ödüllerini takdim eden Başkan Akel, konuşmasında, "Eğitimde başarı elde etmek büyük bir özveri ve çalışma gerektirir. Sizlerin bu başarısı, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda ilçemizin eğitim seviyesini de yükseltiyor. Belediye olarak her zaman eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödül alan öğrenciler, Başkan Necdet Akel'e teşekkür ederek duygularını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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