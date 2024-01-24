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Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Esnaflarla Buluştu

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Özyurt Mahallesi'nde bir çay ocağına simit ve poğaçaları ile gelen Başkan Akçadurak, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında yapılabilecekleri anlattı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Esnaflarla Buluştu
24.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:48
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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak esnaflarla buluşmaya, sorunların yerinde görmeye devam ediyor.

Başkan Muharrem Akçadurak son olarak bugün sabah saatlerinde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte Özyurt Mahallesinde bulunan bir çay ocağına simit ve poğaçaları ile gelerek esnaflarla buluştu.

Kahvaltıda bir araya geldiği esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında yapılabilecekleri anlatan Başkan Akçadurak, bu ziyaretlerle esnafın ve vatandaşın nabzını tuttuğunu söyledi.

Esnafın birçok konuda bilgisi ve hakimiyeti olduğunu vurgulayan Başkan Akçadurak, "İlçemizde bize bildirilmeyen veya bizim göremediğimiz konularda esnaf vatandaşlarımızın bilgisi olabiliyor. Bu tür toplantılarla bu sorunları dile getirerek bize iletiyorlar. Biz de gerekeni ya da farklı çözümleri yerine getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz. Olumlu olumsuz tüm sorunları tartışarak çözümü konusunda görüşlerini alıyoruz. Onların fikirleri, onların talepleri bizler için çok değerli ve önemli" diye konuştu.

Başkan Akçadurak'ın esnafla kahvaltı programlarının devam edeceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Esnaflarla Buluştu - Son Dakika


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