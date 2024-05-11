Gediz Belediye Başkanı Öğrencilere Moral Verdi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, öğrencilerin sınav dönemlerindeki streslerini hafifletmek ve moral vermek amacıyla özel bir jestte bulundu.

Bu kapsamda Gediz Gençlik Merkezi'nde, sınav stresiyle mücadele eden öğrencilere destek olmak ve onları motive etmek için tarhana çorbası ikramı yapılıyor.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek ve onlara moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Akel; "Sınav dönemlerinin gençlerimiz için stresli geçtiğini biliyoruz. Belediye olarak gençlerimizin yanında olmak ve onlara destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Öğrenciler, Başkan Akel'in bu tür etkinliklerle kendilerini desteklemesinden memnuniyet duyduklarını ve moral aldıklarını ifade ederek, teşekkür ettiler. - KÜTAHYA