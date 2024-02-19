Gediz Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri Fırıncılarla Anlaşma Sonucu Kapandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, geçtiğimiz Pazartesi günü faaliyete başlayan Belediye Halk Ekmek büfeleri, Başkan Muharrem Akçadurak'ın girişimleri sonucu fırıncılarla anlaşması sonrasında kapandı. Gediz'de ekmek 7,50 TL'den satılmaya başlandı.

Vatandaşların isteği doğrultusunda Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, fırıncılar ve bakkal esnafı ile görüşerek ekmeğe indirim konusunda mutabakat sağladı.

Fırıncılarla mutabakat sağlayarak halk ekmek büfelerini kaldırdıklarını söyleyen Başkan Akçadurak, "Geçtiğimiz günlerde ekmeğe yapılan zam neticesinde vatandaşlarımıza farklı noktalarda kaliteli ve uygun fiyatla sunmuş olduğumuz Halk Ekmeğin her vatandaşımıza ulaşabilir olması için fırıncı ve esnaflarımız ile görüştük. Gediz Belediyesi Halk Ekmek satış noktaları yerine ilçemiz bakkallarında ekmek en fazla 7,5 TL olarak satışa sunulacak. Bu sebeple Gediz Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarımız kaldırıldı" dedi.

Akçadurak, "Vatandaşlarımızın bizden ne talebi ne isteği varsa belediye olarak elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte el ele, gönül gönüle Gediz'imiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizde ekmek fiyatları konusunda mutabakat sağlayan fırıncılarımıza ve esnaflarımıza göstermiş oldukları feragat için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA