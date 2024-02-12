Gediz Belediyesi Halk Ekmek Büfesini Yeniden Faaliyete Geçirdi - Son Dakika
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Gediz Belediyesi Halk Ekmek Büfesini Yeniden Faaliyete Geçirdi

Gediz Belediyesi Halk Ekmek Büfesini Yeniden Faaliyete Geçirdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 250 gram ekmeğin 10 TL olmasının ardından Gediz Belediyesi harekete geçerek Halk Ekmek Büfesini yeniden faaliyete geçirdi. Büfede satışa sunulan ekmekler 8 TL'den satılacak.

12.02.2024 13:26  Güncelleme: 13:31
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 250 gram ekmeğin 10 TL olmasının ardından Gediz Belediyesi harekete geçerek Halk Ekmek Büfesini yeniden faaliyete geçirdi.

Gediz Belediyesi arkasında bulunan Halk Ekmek büfesinde satışına başlanacak olan ekmek 8 TL'den satışa sunulacak.

Günlük 2 bin civarında ekmek satışı olacağını kaydeden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Pazartesi gününden itibaren Halk Ekmek satışlarımız başlayacak. Belediye hizmet binamızın arkasında bulunan büfemizi tekrar faaliyete geçiriyoruz. Vatandaşlarımız poşetlerini getirsinler kaliteli ve ucuz ekmeği sofralarıyla buluşturalım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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