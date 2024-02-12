Gediz Belediyesi Halk Ekmek Büfesini Yeniden Faaliyete Geçirdi

İsimler sızdı! CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.