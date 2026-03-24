Gediz\'de şehrin kalbindeki bina belediyeye kazandırıldı

24.03.2026 11:14  Güncelleme: 11:15
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yerel ekonomik gücü artırmak amacıyla Maden-İş Sendikası'na ait stratejik bir bina satın alındı. Bu yatırım, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nden elde edilen gelirlerle finanse edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yerel ekonominin gücünü ve doğru yönetim anlayışını simgeleyen tarihi bir adım atıldı. Gediz Belediyesi, ilçenin tam merkezinde yer alan ve Maden-İş Sendikası'na ait olan 480 metrekare büyüklüğündeki stratejik binayı satın alarak belediye bünyesine kazandırdı. Bu yatırımın en dikkat çeken noktası ise finansman kaynağı oldu.

Gediz'in turizm lokomotifi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, bu yıl tarihinin en verimli sezonlarından birini geçirdi. Kayak merkezinden elde edilen gelirler, belediyenin öz kaynaklarıyla birleştirilerek bu büyük yatırımın ana kaynağını oluşturdu. "Dağdan gelen bereketin şehre mülk olması" olarak yorumlanan bu hamle, sosyal belediyecilik ve kaynak yönetimi açısından ilçede büyük takdir topladı.

Binanın kazandırılmasına dair bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, başarının altında yatan formülü "doğru yönetim ve alın teri" olarak özetledi. Başkan Akel, "Gediz'imizin tam kalbinde yer alan bu değerli binayı, Murat Dağı'mızın bereketli sezonundan elde ettiğimiz gelirler ve belediyemizin öz kaynaklarıyla ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Murat Dağı'ndan doğan bu bereket, bugün Gediz'in merkezinde kalıcı bir değere dönüşmüştür. Bu başarı; siz değerli vatandaşlarımızın bizlere olan teveccühü, doğru yönetim anlayışımız ve ilçemize duyduğumuz büyük sevdanın eseridir. Biz her zaman şunu söyledik: Gediz için çalışan, üreten ve mücadele eden mutlaka kazanır. Bu eser sadece belediyemizin değil, tüm Gediz halkınındır. Bu gurur hepimizindir. Mübarek bir kandil gününde bu müjdeyi paylaşmak bizim için ayrı bir mutluluktur. Gediz'imize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
