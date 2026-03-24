Gediz\'de şehrin kalbindeki bina belediyeye kazandırıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yerel ekonominin gücünü ve doğru yönetim anlayışını simgeleyen tarihi bir adım atıldı. Gediz Belediyesi, ilçenin tam merkezinde yer alan ve Maden-İş Sendikası'na ait olan 480 metrekare büyüklüğündeki stratejik binayı satın alarak belediye bünyesine kazandırdı. Bu yatırımın en dikkat çeken noktası ise finansman kaynağı oldu.

Gediz'in turizm lokomotifi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, bu yıl tarihinin en verimli sezonlarından birini geçirdi. Kayak merkezinden elde edilen gelirler, belediyenin öz kaynaklarıyla birleştirilerek bu büyük yatırımın ana kaynağını oluşturdu. "Dağdan gelen bereketin şehre mülk olması" olarak yorumlanan bu hamle, sosyal belediyecilik ve kaynak yönetimi açısından ilçede büyük takdir topladı.

Binanın kazandırılmasına dair bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, başarının altında yatan formülü "doğru yönetim ve alın teri" olarak özetledi. Başkan Akel, "Gediz'imizin tam kalbinde yer alan bu değerli binayı, Murat Dağı'mızın bereketli sezonundan elde ettiğimiz gelirler ve belediyemizin öz kaynaklarıyla ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Murat Dağı'ndan doğan bu bereket, bugün Gediz'in merkezinde kalıcı bir değere dönüşmüştür. Bu başarı; siz değerli vatandaşlarımızın bizlere olan teveccühü, doğru yönetim anlayışımız ve ilçemize duyduğumuz büyük sevdanın eseridir. Biz her zaman şunu söyledik: Gediz için çalışan, üreten ve mücadele eden mutlaka kazanır. Bu eser sadece belediyemizin değil, tüm Gediz halkınındır. Bu gurur hepimizindir. Mübarek bir kandil gününde bu müjdeyi paylaşmak bizim için ayrı bir mutluluktur. Gediz'imize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA