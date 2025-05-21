Gediz\'de İnovatif Mesleki Eğitim Modeli

Kütahya'nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), eğitim-üretim dayanışmasının örnek bir modelini sergiliyor. Okulun Metal Teknolojisi Alanı öğretmenleri ve öğrencileri, atölyelerini kendi imkanlarıyla geliştirmek ve alanlarını genişletmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bu çalışma, atölye çalışmalarını iyileştirmenin ve öğrencilerin daha etkili uygulamalı eğitim alabilmesinin yanı sıra, mesleki eğitimin gücünü ve okul içi birlik ruhunu da gözler önüne seriyor. Öğretmenler ve öğrenciler, fiziki şartları geliştirirken aynı zamanda üretim kültürünü de güçlendiriyorlar.

Alan Şefi Osman Erkut, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Metal Teknolojisi Alanı olarak, gençlerimizi yalnızca teorik değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da donanımlı bireyler haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle mevcut alanımızı kendi imkanlarımızla genişletme kararı aldık. Bu süreçte öğrencilerimiz, hem teknik becerilerini pekiştiriyor hem de üretime doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

Projeye aktif olarak katılan öğrenciler, bu çalışmanın sadece mesleki değil, kişisel gelişimleri açısından da önemli bir deneyim olduğunu belirtiyor. Öğrenciler, birlikte üretmenin, emek vermenin ve somut bir başarıya imza atmanın heyecanını yaşıyorlar.

Yunus Emre MTAL yönetimi de, öğretmen-öğrenci iş birliğiyle yürütülen bu tür projelerin mesleki eğitime değer kattığını ve bu tür girişimlerin her zaman destekleneceğini vurguladı.

Gediz'deki bu köklü kurum, gençlere sadece bir meslek kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda emek, sorumluluk ve toplumsal üretim bilinci de aşılıyor. Gönüllülük esasına dayalı bu kıymetli girişim, mesleki eğitimin geleceği adına umut vadediyor. - KÜTAHYA