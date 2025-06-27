Gediz'de Manevi Danışmanlık İçin Veda Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gediz'de Manevi Danışmanlık İçin Veda Programı Düzenlendi

Gediz\'de Manevi Danışmanlık İçin Veda Programı Düzenlendi
27.06.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üniversite öğrenimi sırasında manevi danışmanlık faaliyetlerine katılan öğrenciler için Murat Dağı'nda veda programı düzenlendi. İlçe Müftülüğü yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, manevi danışmanlarla olan bağlar ve deneyimler paylaşıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üniversite öğrenimi boyunca manevi danışmanlık faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlayan üniversite öğrencileri için Murat Dağı'nda özel bir veda programı düzenlendi. Duygu dolu anlara sahne olan buluşmaya, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Osman Avcı da katılarak öğrencilerle hasbihal etti.

Program, öğrencilerin hem akademik hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayan bu süreçteki deneyimlerini paylaştıkları ve mezuniyet öncesi vedalaştıkları anlamlı bir platform oldu.

Şube Müdürü Osman Avcı, veda buluşmasında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında KYK yurtlarında manevi danışman görevlendirdiklerini belirtti. Avcı, bu danışmanların öğrencilerle kurduğu özel bağa vurgu yaparak şunları ifade etti:

"Görevlendirdiğimiz personelimiz yeri geliyor öğrencilerimiz ile anne baba yakınlığı, yeri geliyor bir arkadaş yakınlığı kuruyor. Bugün üniversite öğrenimi başladığı günden bu yana Manevi Danışman Sabriye hocamızla birlikte olan üniversite öğrencilerimiz ile beraberiz. Sevinçle hüzün bir arada yaşıyoruz. İnşallah hem akademik hem de milli manevi yönden donanım kazanan bu gençlerimiz, inşallah ülkemize güzel hizmetler yapacaklar. Rabbim gelecek hayatlarında başarılar ihsan eylesin."

Avcı ayrıca, öğrencilere fedakarca rehberlik eden Manevi Danışman Sabriye Gençkal Fidan ve faaliyetlere katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti. Gençlik çalışmalarına her daim desteklerini esirgemeyen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'e de şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de Manevi Danışmanlık İçin Veda Programı Düzenlendi - Son Dakika

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