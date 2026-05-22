Gediz\'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı

22.05.2026 15:28
Gediz'de muhtarların talepleri dinlendi, elektrik ve internet sorunları masaya yatırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yerel yönetimlerin en önemli yapı taşı olan muhtarların taleplerini dinlemek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Gediz'in tüm köy ve mahallelerindeki eksikliklerin, devam eden yatırımların ve vatandaşların taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıda, muhtarlar söz alarak bölgelerindeki aksaklıkları dile getirdiler. Özellikle bazı köylerde sık sık yaşanan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesintileri ile dijital dünyaya erişimde engel teşkil eden internet altyapı problemleri toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. İlçe yönetimi, iletilen altyapı sorunlarının çözümü için ilgili kurumlar nezdinde hızla girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısına; AK Parti Gediz İlçe Başkanı Şule Bilgili'nin yanı sıra Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Sacit Sayın, Teşkilat Başkanı Ali Osman Yel ve İl Genel Meclis Üyesi Bünyamin Özer de katılarak muhtarların taleplerini ilk ağızdan dinledi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Şule Bilgili, muhtarların devlet ile vatandaş arasında çok kritik bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "İlçemizde görev yapan, mahalle ve köylerimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan çok kıymetli muhtarlarımızla kahvaltı programında bir araya gelerek kapsamlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın dile getirdiği elektrik kesintileri, internet altyapısı ve diğer tüm eksiklikler üzerine detaylıca konuştuk, notlarımızı aldık. Bu sorunların çözüme kavuşması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde takipçisi olacağız. Katılım sağlayan, fikirleriyle Gediz'imizin gelişimine katkı sunan tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akılla ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, Gediz'in geleceğine yönelik atılacak adımların planlanması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

