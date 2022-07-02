Gediz'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

02.07.2022 13:17
Gediz'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılara Gediz Kaymakamlığı ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılara Gediz Kaymakamlığı ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Gediz'de görev yapan hakimler Zafer Tuğrul Sarıarslan'ın tayini Sivas Hakimliği'ne, hakim Seçil İhtiyar'ın Rize Pazar Hakimliğine, Hakim Emine Karadeniz'in ise tayini Malkara Hakimliği'ne çıktı. Görev yapan Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Madanoğlu'nun tayini Aksaray Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı'na, Cumhuriyet Savcısı Elif Yağcı'nın ise tayini Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı'na çıktı.

Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker'in ise tayini Kütahya'ya çıktı.

Tayini çıkan ve kısa zaman içerisinde Gediz'den ayrılacak olan hakim, savcılar ve Jandarma Komutanı için Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Alkan, görev süresi boyunca özverili bir şekilde çalışan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Pamukova'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği Pamukova'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği Adalet Bakanı Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı temel atma töreninde konuştu Açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı temel atma töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Hakim, Gediz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gediz'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement