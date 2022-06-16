Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı - Son Dakika
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Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı

16.06.2022 15:45
Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar başladı.

24-31 Temmuz 2022 tarihlerinde 18. düzenlenecek olan festival etkinlikleri içerisinde yer alan Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen toplu sünnet merasimi kayıtları Gediz Belediyesi tarafından alınmaya başladı.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için sünnet olacak çocuklarımızın kayıtları alınmaya başlandı. Mahalle ve köy muhtarlarımızın bu konuya hassasiyet göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bizlere yönlendirerek kayıtlarını yaptırmaları çocuklarımız ve aileleri bakımından önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Erkekliğe ilk adım olan sünnet ve toplu düğün merasimi ile çocuklarımız unutamayacakları güzel bir sünnet töreni kendilerine armağan edilmektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı
Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı

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Kaynak: İHA

Gediz Belediyesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı - Son Dakika

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