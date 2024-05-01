Gediz'de Vatandaşlar Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
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Gediz'de Vatandaşlar Yağmur Duası Yaptı

Gediz\'de Vatandaşlar Yağmur Duası Yaptı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kuraklık nedeniyle tarım ürünleri susuz kalan vatandaşlar, yağmur duasına çıkarak yağışın gelmesini bekledi. Gediz Belediye Başkanı ve ilçe müftüsünün de katıldığı dua programında, vatandaşlar yağmur için dualar etti.

01.05.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde baharın gelmesiyle yağmur bekleyen vatandaşlar yağmur duasına çıkarak kuraklığın sona ermesi için dua etti.

İlçeye bağlı Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesinde vatandaşlar kırsalda bulunan bir bölgede yağmur duası için bir araya geldiler.

Yağmur duasına Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Gölcük Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Gölcük Mahalle Muhtarı Akın Alkan'ın organize ettiği yağmur duası programı açılışında İlçe Müftüsü Sebahattin Turan Kur'an-ı Kerim okudu. Arkasından öğle namazını İl Müftüsü Dr. İrfan Açık kıldırarak yağmur duası etti.

Program sonunda katılımcılara yemek ikramı gerçekleştirildi.

Köylerine uzun süredir yağmur yağmadığını dile getiren Gölcük Mahallesi Muhtarı Akın Alkan, "Tarımsal ürünlerimiz susuz kaldı. Kış ayını yağmur ve kar görmeden geçirdik. Umudumuz bahar aylarıydı. Nisan ayının sonuna gelmemize rağmen henüz istediğimiz seviyede yağış olmadı. Tarlalarımız susuz kalmış durumda. Durum böyle olunca mahalle halkımızla istişare ederek vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıktık. Öğle namazı sonrası Müftülerimizin katılımı ile hep birlikte Allah'a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren mahalle halkımıza ve katılım sağlayan Başta Gediz Belediye Başkanımız Necdet Akel'e, il ve ilçe müftülerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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