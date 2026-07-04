Gediz Belediyesi mağdur vatandaşların yanında - Son Dakika
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Gediz Belediyesi mağdur vatandaşların yanında

Gediz Belediyesi mağdur vatandaşların yanında
04.07.2026 19:55  Güncelleme: 19:57
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yalnız yaşayan Emine Ok için hayırsever desteğiyle temin edilen konteyner ev, Belediye Başkanı Necdet Akel tarafından teslim edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyünde yalnız yaşayan Emine Ok isimli vatandaş için temin edilen konteyner ev, Belediye Başkanı Necdet Akel tarafından bizzat teslim edildi.

Gediz Belediyesi, ilçe merkeziyle birlikte köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların da yaşam şartlarını iyileştirmek adına anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Yunuslar köyünde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ve kalıcı bir yuva ihtiyacı bulunan Emine Ok'un durumu üzerine harekete geçen Gediz Belediyesi, bir hayırseverin de destekleriyle tam donanımlı hazır konteyner ev temin etti.

Yunuslar köyünü ziyaret ederek hem köy halkıyla bir araya gelen hem de çalışmaları yerinde inceleyen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, kurulumu tamamlanan yeni konteyner evi dualar eşliğinde Emine Ok'a teslim etti. Yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emine Ok, Başkan Akel'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gediz'de hiç kimsenin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Necdet Akel, teslim töreninde yaptığı açıklamada toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Akel, "Gediz Belediyesi olarak nerede bir boynu bükük, nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa orada olmaya, onların yaralarını sarmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de Yunuslar köyümüzde yalnız yaşayan Emine Ok teyzemize sıcak bir yuva kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı hizmeti sadece belediyemizin imkanlarıyla değil, kalbi iyilikle çarpan çok kıymetli bir hayırsever vatandaşımızın destekleriyle hayata geçirdik. İyiliğe vesile olan, bu sıcak yuvanın kurulmasında emeğini ve desteğini esirgemeyen hayırseverimize tüm hemşerilerim adına gönülden teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz ki; iyilik paylaştıkça büyür, gönüller bir oldukça umut çoğalır. Emine teyzemize yeni yuvasında sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyorum. Gediz'imizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediyesi mağdur vatandaşların yanında - Son Dakika

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