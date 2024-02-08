Gediz\'den Yola Çıkan Umreciler Kutsal Topraklara Uğurlandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 2023-2024 umre ibadetini yerine getirmek üzere Gediz'den yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsmail Karakaş'ın rehberliğinde Gediz'den yola çıkan 28 umreci, Gediz Ulu Camii'nden telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama törenin de konuşan Müftü Sebahattin Turan, "Umreye gidecek kardeşlerimiz, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul eylesin. İlçemizden yola çıkan 28 umrecimiz kutsal topraklarda ibadetlerini gerçekleştirecekler. Kutsal topraklarda vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dua etmeyi unutmayalım. Allah yapacağınız tüm dualarınızı kabul etsin" dedi.

Konuşmanın ardından yine Müftü Turan'ın yaptığı duanın ardından umreciler mukaddes topraklara uğurlanmak üzere Zafer Havalimanına gittiler. Uğurlama törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Başkan Adayı Necdet Akel, umrecilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA