Gediz\'de İmam Hatip Mezunları Buluştu

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Geleneksel Gediz İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nın üçüncüsü, İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve okul müdürü Akif Dündar'ın açış konuşmasıyla devam etti. Dündar, imam hatip okullarının eğitim sistemi içindeki önemine vurgu yaparak, başarılarının giderek arttığını ve öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donatılması için gösterilen gayreti dile getirdi. Katılımcılara teşekkür eden Dündar, imam hatip okullarının eğitimdeki rolüne dikkat çekti.

Konuşmalar sırasında, hocalar ve eski öğrencilerin hatıraları yad edildi ve İmam Hatip Liselerinin misyonu, hizmetlerinin önemi ve eğitim hayatındaki kritik görevleri üzerinde duruldu. Ayrıca, bu eğitim kurumlarının desteklenmeye devam edilmesi gerektiği mesajı verildi.

Program, ikramların sunulmasının ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Mezunlar, okul hatıralarını paylaşarak keyifli bir gün geçirdi. - KÜTAHYA