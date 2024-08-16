Gediz Kaymakamı, terör saldırısında yaralanan gaziyi ziyaret etti - Son Dakika
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Gediz Kaymakamı, terör saldırısında yaralanan gaziyi ziyaret etti

Gediz Kaymakamı, terör saldırısında yaralanan gaziyi ziyaret etti

Kütahya'nın Gediz İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Kuzey Irak'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda yaralanan Mustafa Aslaner'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Alkan, devletin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, Aslaner'e acil şifalar diledi.

16.08.2024 11:17
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Kütahya'nın Gediz İlçe Kaymakam Hakan Alkan, Kuzey Irak'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda yaralanan Mustafa Aslaner'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli er olarak görev yapan Mustafa Aslaner, Kuzey Irak'ta terör örgütü üyelerinin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanmış ve tedavisinin ardından Gökler Beldesi'ndeki baba ocağına dönmüştü. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Abdullah Erkan ile birlikte sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Aslaner'i Gökler Beldesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Kaymakam Alkan, devletin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Devletimiz, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin her zaman yanındadır. Sizlerin fedakarlığı, bizler için her şeyin üstündedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Mustafa Aslaner ise Kaymakam Hakan Alkan'a teşekkür ederek, "Ziyaretiniz ve geçmiş olsun dilekleriniz bizleri çok mutlu etti. Devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissetmek, bizler için büyük bir moral kaynağı. Sağlık durumumun her geçen gün iyileşmesi, sizlerin desteğiyle daha da hızlı gerçekleşiyor. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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