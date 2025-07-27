Gediz Tarhana Festivali'nde Anlamlı Toplu Sünnet Merasimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gediz Tarhana Festivali'nde Anlamlı Toplu Sünnet Merasimi

Gediz Tarhana Festivali\'nde Anlamlı Toplu Sünnet Merasimi
27.07.2025 11:18  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali kapsamında 20 çocuk toplu sünnet edildi. Merasimde duygusal anlar yaşanırken, protokol üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında, Gediz Açık Hava Sahnesi'nde anlamlı bir toplu sünnet merasimi gerçekleştirildi. Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen bu özel günde, 20 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

Sünnet işlemleri, Gediz Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Nurullah Karapazar tarafından titizlikle yapıldı. Sünnet olan çocuklar, özel sünnet kıyafetlerini giyerek aileleriyle birlikte Park Orman Kafe'de toplandı. Ardından düzenlenen konvoy ile Gediz Açık Hava Sahnesi'ne geçildi.

Açık Hava Sahnesi'nde, İlçe Müftülüğü Dini Musiki Korosu tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve seslendirilen ilahilerle merasim manevi bir atmosferde geçti. Programa Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Gediz Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Haner, Üroloji Uzmanı Dr. Nurullah Karapazar, MHP İlçe Kadın Kolları ve çok sayıda aile katıldı.

Tören sonunda Kaymakam Emrah Uzun ve Belediye Başkanı Necdet Akel; Başhekim Dr. Halil Haner, Üroloji Uzmanı Dr. Nurullah Karapazar ve Demiray Isı Cihazları sahibi Halil Demiray'a katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Gediz Kaymakamı Emrah Uzun konuşmasında, "Sünnet çocuklarımızın mutlu gününde ailelerinin mutluluklarına ortak olmak için onlarla beraberiz. Çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel günler dileğinde bulunuyorum onlara. Emeği geçen Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum," dedi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ise konuşmasına Eskişehir'de yaşanan üzücü orman yangını haberine değinerek başladı ve "Değerli hemşerilerim öncelikle Eskişehir'de yaşanmış olan üzücü haberle sarsıldık. Vefat eden ormancılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan ormancılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tarhana Festivalimizde 20 tane çocuğumuzun sünnet ettirdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Rabbim ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara, protokol üyeleri tarafından takı merasimi düzenlendi. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı ve program sona erdi. Bu anlamlı etkinlik, Gediz Tarhana Festivali'ne farklı bir boyut kazandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sünnet, Çocuk, Gediz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz Tarhana Festivali'nde Anlamlı Toplu Sünnet Merasimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 11:25:39. #7.13#
SON DAKİKA: Gediz Tarhana Festivali'nde Anlamlı Toplu Sünnet Merasimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.