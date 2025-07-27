Gediz Tarhana Festivali\'nde Anlamlı Toplu Sünnet Merasimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında, Gediz Açık Hava Sahnesi'nde anlamlı bir toplu sünnet merasimi gerçekleştirildi. Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen bu özel günde, 20 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

Sünnet işlemleri, Gediz Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Nurullah Karapazar tarafından titizlikle yapıldı. Sünnet olan çocuklar, özel sünnet kıyafetlerini giyerek aileleriyle birlikte Park Orman Kafe'de toplandı. Ardından düzenlenen konvoy ile Gediz Açık Hava Sahnesi'ne geçildi.

Açık Hava Sahnesi'nde, İlçe Müftülüğü Dini Musiki Korosu tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve seslendirilen ilahilerle merasim manevi bir atmosferde geçti. Programa Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Gediz Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Haner, Üroloji Uzmanı Dr. Nurullah Karapazar, MHP İlçe Kadın Kolları ve çok sayıda aile katıldı.

Tören sonunda Kaymakam Emrah Uzun ve Belediye Başkanı Necdet Akel; Başhekim Dr. Halil Haner, Üroloji Uzmanı Dr. Nurullah Karapazar ve Demiray Isı Cihazları sahibi Halil Demiray'a katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Gediz Kaymakamı Emrah Uzun konuşmasında, "Sünnet çocuklarımızın mutlu gününde ailelerinin mutluluklarına ortak olmak için onlarla beraberiz. Çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel günler dileğinde bulunuyorum onlara. Emeği geçen Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum," dedi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ise konuşmasına Eskişehir'de yaşanan üzücü orman yangını haberine değinerek başladı ve "Değerli hemşerilerim öncelikle Eskişehir'de yaşanmış olan üzücü haberle sarsıldık. Vefat eden ormancılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan ormancılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tarhana Festivalimizde 20 tane çocuğumuzun sünnet ettirdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Rabbim ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara, protokol üyeleri tarafından takı merasimi düzenlendi. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı ve program sona erdi. Bu anlamlı etkinlik, Gediz Tarhana Festivali'ne farklı bir boyut kazandırdı. - KÜTAHYA