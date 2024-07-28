Gediz Tarhana Festivalinde Coşkun Sabah Sahne Aldı

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Gediz Tarhana Festivalinde sanatçı Coşkun Sabah sahne aldı

KÜTAHYA - Gediz Tarhana Festivali tüm hızıyla ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Tarhana festivalinin 7. gününde, ünlü sanatçı Coşkun Sabah şarkılarıyla eğlendirdi. Coşkun Sabah birbirinden değerli şarkılarını Gedizlilerle birlikte söyledi.

Sahne sonunda festivalin olmazsa olmazı tarhana ve hediyesi Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel tarafından ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'a takdim edildi. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel "Öncelikle aşırı yağışlardan dolayı bir iki gün festivalimizde aksamalar oldu. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen yoğun talep neticesinde festivalimizi iki gün daha uzatma kararı aldık. Bu sebeple Tarhana festivalimizin tanıtımda katkı sağlayan değerli sanatçımıza teşekkür ederim" dedi.