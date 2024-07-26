Gediz Tarhana Festivalinde Müftülük Kitap Standı Açtı

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Kütahya'nın Gediz Tarhana Festivalinde Gediz Müftülüğü kitap standı açtı.

Dini değerleri koruma, yaşatma ve yayma amacıyla kitap satışı yapan müftülüğün standını Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ziyaret etti.

Müftü Sebahattin Turan, "Kaymakamımız Hakan Alkan'ın, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ve Belediye Başkanı Necdet Akel'in kitap standımızı ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ziyaretlerinden ötürü şükranlarımı arz ederim." dedi. - KÜTAHYA