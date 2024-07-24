Gediz Tarım Fuarı\'nda Başkan Akel Esnafları Ziyaret Etti

Yerel

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, bu yıl ikincisi düzenlenen Gediz Tarım Fuarı'nda stand açan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Başkan Akel'e, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Sarı, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Gümüş, Celal Karakaş ve Ayhan Aydın eşlik etti. Esnaflarla bir araya gelerek, sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Akel, "Yerel üreticilerimizin ve esnafımızın bu tür etkinliklerde bulunması, hem ürünlerini tanıtmaları hem de sektördeki yenilikleri öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. Belediye olarak tarım ve çiftçilik konusunda desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA