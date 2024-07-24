Gediz Tarım Fuarı'nda Başkan Akel Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Gediz Tarım Fuarı'nda Başkan Akel Esnafları Ziyaret Etti

Gediz Tarım Fuarı\'nda Başkan Akel Esnafları Ziyaret Etti

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Tarım Fuarı'nda stand açan esnafları ziyaret ederek, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

24.07.2024 10:38  Güncelleme: 10:39
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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, bu yıl ikincisi düzenlenen Gediz Tarım Fuarı'nda stand açan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Başkan Akel'e, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Sarı, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Gümüş, Celal Karakaş ve Ayhan Aydın eşlik etti. Esnaflarla bir araya gelerek, sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Akel, "Yerel üreticilerimizin ve esnafımızın bu tür etkinliklerde bulunması, hem ürünlerini tanıtmaları hem de sektördeki yenilikleri öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. Belediye olarak tarım ve çiftçilik konusunda desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Tarım Fuarı'nda Başkan Akel Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika

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