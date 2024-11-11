Geleceğe Nefes Projesi Bozüyük\'te Fidanlarla Hayat Buldu

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Geleceğe Nefes Projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de büyük karşılık buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan milli ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Bozüyük ilçesine bağlı Alibeydüzü Köyü Bal Ormanında bin adet fidan toprakla buluştu.

Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve özellikle orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasını sağlamak amacı ile başlatılan ağaçlandırma kampanyası Bozüyük ilçesinde büyük katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Üsteğmen Buğrahan Köse, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tevfik Özek, Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, kurum müdürleri, İl genel meclisi üyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve davetliler katıldı. - BİLECİK