Dijital Yüzyılda Teknoloji ve Hukukun Kesişimi Konferansı - Son Dakika
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Dijital Yüzyılda Teknoloji ve Hukukun Kesişimi Konferansı

Dijital Yüzyılda Teknoloji ve Hukukun Kesişimi Konferansı

Atatürk Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü ve Tekno Hukuk Akademisi iş birliğinde düzenlenen 'Bilişim Hukuku' konulu konferansta, geleceğin hukukçuları güncel konuları uzmanlarından dinledi. Konferansta yapay zeka, blokzincir ve adli bilişim gibi teknik konular ele alındı ve katılımcılar dijital dünyanın hukuki zorlukları hakkında bilgi edindi. Etkinlik, öğrencilere dijital dünyanın karmaşıklıklarıyla başa çıkmak için bir platform sağladı.

08.05.2024 09:26
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Dijital yüzyılda teknoloji ve hukukun kesişim için buluşan geleceğin hukukçuları, "Bilişim Hukuk" adına güncel konuları uzmanlarından dinlediler.

Günümüzün dijital çağında, teknolojiyle birlikte ortaya çıkan hukuki meselelerin anlaşılması ve çözümü giderek önem kazanıyor. Bu çerçevede, Atatürk Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü ve Tekno Hukuk Akademisi iş birliğinde "Bilişim Hukuku" konulu konferansta, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini geleceğin hukukçularına anlattı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa ilgi oldukça fazla oldu. Hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesinden gelen öğrencilerin yanı sıra avukat, araştırma görevlileri, bilgisayar mühendislerinin de katıldığı konferansta katılımcılar, dijital dünyanın karmaşık hukuki yönleri hakkında bilgi edinmek için bir araya geldiler.

Konferansın ilk oturumunda, Yapay Zeka Uzmanı Dr. Muhammed Burak Görentaş, TÜBİTAK ve BİLGEM Blokzincir Uzmanı Dr. Mustafa Takaoğlu ve Fordefence CEO'su Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, teknik boyutlarıyla yapay zeka, blokzincir ve adlı bilişim konularını ele aldı.

Öğleden sonraki oturumda ise; Arş. Gör. Salih Karadeniz, Müh. Yzl. Uzm. Gülpembe Gez ve Av. Özge Evci Eralp, 21.yüzyılda teknoloji ve hukuk konularını ele alarak katılımcılara bilgilerini aktardı. Konferansın sonunda, katılımcılar sertifikalarını alarak etkinliği tamamladılar. Organizatörler, bu tür etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini belirterek öğrencileri benzer etkinliklere katılmaya teşvik ettiler. Bilişim Hukuku Konferansı, hukuk ve mühendislik öğrencilerinin dijital dünyanın hukuki zorluklarını anlamaları ve çözümlemeleri için bir platform sağladı. Geleceğin profesyonelleri, bu tür etkinlikler aracılığıyla bilgi ve deneyim kazanarak, dijital dünyanın karmaşıklıklarıyla başa çıkmaya hazırlanıyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital Yüzyılda Teknoloji ve Hukukun Kesişimi Konferansı - Son Dakika

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