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Geleceğin Kemankeşleri Kütahya'da Yetişiyor

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Kütahya Diriliş Spor Kulübü Antrenörü Ramazan Mandıracı, okçuluğun gençler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Okçuluğun hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağladığını belirten Mandıracı, disiplinli çalışmanın önemine değindi ve gençlerin bu branşa yönelmesinin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına fayda sağladığını ifade etti.

21.04.2025 10:47  Güncelleme: 10:51
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- Geleceğin kemankeşleri Kütahya'da yetişiyor

KÜTAHYA - Kütahya Diriliş Spor Kulübü Antrenörü Ramazan Mandıracı, okçuluğun gençler üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Kütahya Diriliş Spor Kulübü Antrenörü Ramazan Mandıracı, okçuluğun sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir spor olduğuna dikkat çekerek, bu branşın disiplinli çalışma ve sabırla herkes tarafından öğrenilebileceğini söyledi. Mandıracı, "İlk bakışta zor gibi görülebilir ama aslında odaklanma, sabır ve dengeyle ilgilidir. Fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spor da diyebiliriz. Zamanla hem beden hem de zihin bu dengeye alışıyor. Disiplinli çalışmayla herkes yapabilir" dedi.

Son yıllarda gençlerin ve ailelerin okçuluğa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mandıracı, özellikle geleneksel okçuluğun kültürel yönünün dikkat çektiğini ve üniversiteler, belediyeler ile kulüplerin bu alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi.

Okçuluğun bireyin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Mandıracı, "Özgüveni artıran, sabrı öğreten ve dikkati geliştiren çok özel bir spor. Kesinlikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin okçuluk gibi odak gerektiren sporlara yönelmesinin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olduğunu aktaran Ramazan Mandıracı, "Sporla büyüyen gençlerin yaşam disiplini de çok daha güçlü oluyor" diyerek hedeflerinin daha fazla genci bu spora kazandırmak olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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