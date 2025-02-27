Geleceğin Meslekleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Geleceğin Meslekleri Etkinliği Düzenlendi

Geleceğin Meslekleri Etkinliği Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde, dijital dönüşüm ve iş gücü değişimleri üzerine etkinlik gerçekleştirildi.

27.02.2025 09:00
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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Geleceğin Meslekleri" etkinliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte; Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri ve gelecekte öne çıkacak meslekler hakkında katılımcılarla kapsamlı bilgiler paylaştı. Dijitalleşme, küreselleşme, çevresel sürdürülebilirlik ve demografik değişimlerin iş gücü piyasasını köklü bir şekilde dönüştürdüğünü vurgulayan Dr. Yazıcı, bu süreçte öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği yapma, girişimcilik, etkili iletişim, bilgiye erişim ve analiz yeteneği gibi becerilere sahip olmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Teknoloji yeni meslekleri şekillendiriyor

Dijital teknolojiler ve yapay zekanın, iş dünyasında köklü değişimlere sebep olduğunu belirten Çolak Yazıcı, uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması, akıllı makinelerin iş süreçlerine entegrasyonu ve yeni nesil çalışma ortamlarının oluşması gibi gelişmelerin iş yapış biçimlerini yeniden tanımladığı ifade etti. Teknolojinin iş gücü piyasasında oluşturduğu dönüşüm hakkında konuşan Yazıcı, özellikle yapay zeka, otomasyon, büyük veri analizi, siber güvenlik, yeşil enerji ve biyoteknoloji gibi alanların gelecekte daha fazla önem kazanacağını belirtti. Yapay zeka mühendisliği, veri bilimi, robotik mühendisliği, dijital pazarlama, çevre veri analistliği, yenilenebilir enerji mühendisliği ve sağlık teknolojileri gibi mesleklerin önümüzdeki yıllarda öne çıkacağını aktardı.

Eğitim ve dijital becerilerin önemi

Etkinlikte ayrıca, eğitim sisteminde yaşanan değişimlere de değinildi. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarının giderek daha fazla önem kazandığı ve dijital yetkinliklerin artık temel beceriler arasında yer aldığı vurgulandı. Kodlama, veri analizi, dijital pazarlama ve yapay zeka okuryazarlığının günümüz iş dünyasında kritik hale geldiği ifade edilirken, birçok ülkenin müfredatlarını bu doğrultuda revize ettiği belirtildi.

Freelance ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşmasının, dijital göçebelik trendinin yükselmesinin ve yeşil ekonomiye yönelik yatırımların artmasının, mesleklerin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirleyen en önemli faktörler arasında olduğunu sıralaya, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğrencilerin teknolojiye uyum sağlama, disiplinler arası beceriler geliştirme ve sürekli öğrenme alışkanlığı edinme konularına odaklanarak kariyerlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebileceklerini belirtti.

Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleceğin Meslekleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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