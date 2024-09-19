Kocaeli Moda Akademisi Kursiyerlerini Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Moda Akademisi Kursiyerlerini Belirledi

Kocaeli Moda Akademisi Kursiyerlerini Belirledi

Kocaeli'de hayata geçirilen Moda Akademisi, ilk kursiyer adaylarını belirlemek için alanında uzman jüri üyeleri eşliğinde birçok alanda sınav gerçekleştirdi.

19.09.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de hayata geçirilen Moda Akademisi, ilk kursiyer adaylarını belirlemek için alanında uzman jüri üyeleri eşliğinde birçok alanda sınav gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, SEKA Kağıt Fabrikası içinde yer alan SEKA Sanat İhtisas Merkezine kazandırılan Moda Akademisinde eğitim alacak kursiyerler için ilk sınav yapıldı. Geleceğin modacılarının yetişeceği Moda Akademisinde gerçekleştirilen sınavlara alanında uzman jüri üyeleri katılarak ilk kursiyer adaylarını belirledi.

Uzman jüriler

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Şahin, Kocaeli Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Toprak Temel, Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nevbahar Göksel, Uzman Modelist Özlem Çevirgen, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ferhat Dumanlı, Art Direktör Görsel Efekt Uzmanı Oğuzhan Edman, Art Direktör Uzman Fotoğrafçı Tolga Kolçak ve Moda Akademisi uzman eğitmen kadrosundan oluşan jüri üyeleriyle sınavlar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Alanında uzman jüri üyelerinin katıldığı; moda koleksiyon geliştirme, perakende koleksiyonu planlama ve uygulama, erkek ve kadın modelistlik, bilgisayarlı kalıp gerber, dikim teknikleri, drapaj, bilgisayarlı tasarım, görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı branşlarında yapılan uygulama sınavlarında kursiyer adayları başarılı olabilmek için ter döktü.

Moda tasarım alanında duyulan ihtiyaca yönelik açılan ve fiziki donanımı ile oldukça beğeni toplayan Moda Akademisi geleceğin moda tasarımcısı olmak isteyen gençlerle buluşmak için gün sayıyor. Dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı atölyeyle bu alanda faaliyet gösterecek olan Moda Akademisi, Kocaeli'nde adeta moda tasarım alanında yeni bir trend oluşturacak.

Asil listelerin ilanı 25 Eylül

Moda Akademisi'nde hazırlanan tüm eğitim programları, sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirildi ve alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle tasarlandı. Son teknolojik cihazlar ile donatılmış eğitim ortamı, sektör deneyimine sahip eğitmenler ve akademisyenlerle yapılacak eğitimlerle moda sektörüne yönelik teknik bilgiye sahip, uygulamalı deneyim kazanmış mezunlar yetiştirmek hedefleniyor. Asil listelerin ilanı 25 Eylül saat 14.00'te www.istihdamakademileri.com web sayfasında yayınlanacak.

"Beni çok heyecanlandırdı"

Moda Akademi'sinin açılmış olmasına çok mutlu olduğunu ifade eden Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Şahin, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir moda akademisi oluşturulması beni çok heyecanlandırdı. Geleceğin modacılarının yetişeceği bu akademinin organizasyonunda bulunmaktan ve eğitim kadrosunda yer almaktan çok mutluyum. Teknik çizim, kalıp çıkarma, tasarım oluşturma ve manken üzerinde çalışma gibi iyice düşünülmüş atölyelerin burada yer alması ileride yapılacak çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buranın açılmış olması Kocaeli için, Kocaelili gençler için bir şans. Moda Akademisi, Kocaeli'yi adeta ileriye taşımış" dedi.

"Amacımız, kursiyerlerimize en iyi şekilde eğitim vererek onları sektöre kazandırmak"

Kocaeli Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Toprak Temel ise konuşmasında, "Kocaeli'de moda akademisinin açılması bizleri çok heyecanlandırdı. Akademinin iç yapısı ve fiziksel donanımı, sektöre yeni bir eğilim kazandırdı. Burada mevcut olan eğitim enerjisi oldukça etkileyici. Mekan ve tasarım ilişkisi benim için iç içe geçmiş bir bütünlük oluşturuyor. Amacımız, buraya gelen kursiyerlerimize en iyi şekilde eğitim vererek onları sektöre kazandırmak" diye konuştu.

"Burada adil ve şeffaf bir şekilde sınavları gerçekleştiriyoruz"

Moda Akademisi kursiyer belirleme sınavları hakkında bilgi veren Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar, "Burada adil ve şeffaf bir şekilde sınavları gerçekleştiriyoruz. Yeni eğitim döneminde burada kursiyerlerimizle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ben bu güzel yeri hazırlayan ve gençlerin moda tasarım alanında önünü açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Beni çok etkiledi"

Aday belirleme sınavına jüri olarak katılan uzman modelist Özlem Çevirgen, "Moda Akademisi'ne ilk girdiğimde görselliği beni oldukça etkiledi. Son teknolojinin kullanımı ve moda gönüllülerine sunulması gerçekten takdire şayan. Burası, üniversite alternatifi gibi olmuş; kendini geliştirmek ve ispatlamak isteyenlerin, geleceğin modacıları için yeni bir adres haline gelmiş. Bu anlamda, Moda Akademisi'ni hazırlayan ve hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Umarım burası, diğer belediyelere de örnek olur" ifadelerini kullandı.

" Burası özenle hazırlanmış ve donanımlı bir mekan"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi ve aynı zamanda Tekstil Yüksek Mühendisi Nevbahar Göksel ise "Daha önce birçok projede yer aldım. Moda Akademisi'ni internet üzerinden görmüştüm ancak buraya geldiğimde hayranlığım daha da arttı. Burası özenle hazırlanmış ve donanımlı bir mekan. Tekstil ve moda giyimi, Türkiye'de önemli bir iş kolu olarak öne çıkıyor. Özellikle 1980'lerden sonra Türkiye'nin tekstil alanında büyük bir atılım yaptığını görüyoruz. Tekstilin gelişmesiyle birlikte ilgi moda ve tasarıma kaydı. Bu bağlamda, Moda Akademisi geleceğin modacılarını yetiştirecek ve yeni meslekler oluşturma konusunda oldukça etkili bir eğitim merkezi haline gelmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni bu anlamda yürekten tebrik ediyorum. Sınavda kursiyer adayları çok başarılı bir performans sergiledi" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kocaeli, Kültür, Sanat, Yerel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Moda Akademisi Kursiyerlerini Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Moda Akademisi Kursiyerlerini Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement